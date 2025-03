Palmen: nog veel twijfels over opgedoken bestand toeslagenouders

In het databestand, waar NRC deze week als eerste over berichtte, staan gegevens over correspondentie tussen de Belastingdienst en ontvangers van kinderopvangtoeslag. Daarmee hadden verhalen van ouders die compensatie claimden omdat zij een brief van de fiscus niet zouden hebben ontvangen, mogelijk ontkracht kunnen worden.

Palmen zei evenwel twijfels te hebben over „de kwaliteit en betrouwbaarheid” van de gegevens. „Ik wilde daar per se eerst duidelijkheid over hebben. Eerst valideren, dan informeren.” Daarmee wilde zij naar eigen zeggen ook onrust onder gedupeerden voorkomen. De staatssecretaris benadrukte dat mensen die als gedupeerde zijn erkend, nooit met een terugvordering zullen worden geconfronteerd. „Wat de uitkomsten ook zijn. „

Verschillende Kamerleden maakten duidelijk dat zij eerder geïnformeerd hadden willen worden. „Ik knoop dat in mijn oren”, beloofde de staatssecretaris. Zij verwacht binnen een paar maanden duidelijkheid te kunnen geven over de bruikbaarheid van de gegevens.

Iedereen die als gedupeerde is erkend, heeft 30.000 euro compensatie gekregen. Daarnaast zijn onder meer schulden kwijtgescholden. Met deze grofmazige regeling nam het toenmalige kabinet in 2021 bewust het risico dat sommige mensen te ruim of zelfs ten onrechte compensatie zouden krijgen. De grote toeloop zet nog altijd druk op de hersteloperatie. Vooral de zwaarst gedupeerden hebben daar last van.