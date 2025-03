Debat met Faber over kennismigranten opnieuw afgebroken

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel werd onlangs al opgeschort, onder meer omdat de minister het alleen over de beslistermijnen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND wilde hebben. Faber zei donderdag meerdere malen tijdens het debat dat ze er nu ook weer alleen voor de beslistermijnen stond. De Kamer wilde juist graag over de voorwaarden van het toelaten van kennismigranten praten.

De PVV-minister botste vooral hard met Pieter Omtzigt, de voorman van coalitiegenoot NSC. Faber vindt dat vragen van fracties over de arbeidsmarkt gaan en dat die daarom gesteld moeten worden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Na afloop van het debat zei Faber dat de ministers van SZW en Economische Zaken volgende keer aansluiten. „Als ik de minister van EZ vraag hoe de spreidingswet werkt, dan weet hij dat ook niet, dat is toch logisch”, zei Faber ter verdediging. Ze vond het niet nodig om de ministers nu al te laten aansluiten, nadat het debat vorige keer om dezelfde reden ook werd afgebroken. „Ik heb alle vragen schriftelijk beantwoord, het was chic geweest als ze daar vragen over hadden gesteld.”

Tijdens het debat noemde Mariëtte Patijn van GroenLinks-PvdA het optreden van Faber „storend” en „verwarrend”. Voorzitter Tom van der Lee zei verbaasd te zijn over de korte inbreng van Faber.

In debat met Don Ceder van de ChristenUnie liep Faber rood aan toen hij zei dat mensen nu zonder voorwaarden Nederland binnen kunnen komen als kennismigrant. Hij noemde het een gouden route. „Of laten we het de Faber-route noemen.”

„Dit gaat me te ver”, reageerde de minister. „Ik wil zo min mogelijk migranten in Nederland, maar op deze manier komen we nergens.”