Burgemeesters blij nu landelijk vuurwerkverbod dichterbij komt

Dijksma wil dat de jaarwisseling weer een feest wordt voor iedereen, „zonder geweld richting hulpverleners”. Bij de laatste jaarwisseling werd weer vuurwerk gegooid naar politie en brandweer. In Utrecht gold afgelopen jaar al een plaatselijk vuurwerkverbod. Toch was het onrustig, met name in Kanaleneiland en Overvecht. „Hopelijk leidt een landelijk verbod nu echt tot een veiligere jaarwisseling.”

Schouten zegt via haar woordvoerder: „Dat de VVD nu voor een verbod gaat stemmen, gaat helpen met de komst van een landelijk verbod. Wat goed nieuws is voor met name de politie en hulpverleners.” In Rotterdam geldt al enige jaren een afsteekverbod voor vuurwerk, dat ook brede steun heeft in de gemeenteraad.

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, is ook voor een verbod op consumentenvuurwerk. „We moeten af van alle schade voor de samenleving, voor mens en dier, geweld tegen hulpverleners, gewonden en zelfs doden.”

De VVD-fractie in Rotterdam was al voor een vuurwerkverbod. „Op een mooie dag als vandaag dit mooie nieuws. Trots op mijn club die gaat instemmen met het landelijke vuurwerkverbod. Hier hebben we vanuit Rotterdam keihard voor gestreden en het is gelukt”, schrijft fractievoorzitter Dieke van Groningen op X.

Burgemeester Paul Depla van Breda is het eens met de andere burgemeesters. De Brabantse gemeente is voor een landelijk verbod. Ook in Breda moest de ME in actie komen tijdens de jaarwisseling.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten nog niet inhoudelijk te kunnen reageren, mede omdat er nog een peiling over een landelijk vuurwerkverbod loopt onder gemeenten. De resultaten daarvan worden in mei verwacht. Tot die tijd blijft de belangenbehartiger van gemeenten erbij dat een algeheel verbod een optie is, mits dat handhaafbaar is.