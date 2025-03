Meeste omwonenden brand Arnhem vrijdag terug naar huis

Drie bewoners kunnen nog niet terug, aldus de gemeente. Zij worden op een andere plek ondergebracht omdat hun woning te zwaar beschadigd is. Ook de vijf mensen die woonden in het blok waar de brand is ontstaan, zijn elders ondergebracht.

De brand legde in de nacht van 5 op 6 maart meerdere historische panden in de Arnhemse binnenstad in de as. Het vuur ontstond in een winkelpand in de Jansstraat. Drie mannen die worden verdacht van brandstichting zitten nog vast. Het drietal, twee Arnhemmers van 57 en 30 jaar oud en een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, moet op 17 juni voor het eerst voor de strafrechter verschijnen.