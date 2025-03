Faber en Omtzigt botsen over inhoud debat kennismigratie

Het is een vervolg op een eerder gevoerd debat. Dat werd gestopt, omdat Faber het toen ook alleen over de beslistermijnen wilde hebben. Alle wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel wil ze regelen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Dat is volgens Faber een betere manier om dit te regelen dan via amendementen.

De Tweede Kamerleden verwachtten deze keer dat Faber antwoord zou geven op vragen, maar ze deed dat af door te zeggen dat ze dat schriftelijk al had gedaan, net als haar oordeel over amendementen. Na een minuut of twee was ze klaar met haar inbreng.