Vuurwerkliefhebbers: doos van Pandora open door vuurwerkverbod

„Die illegale zooi is de wortel van alle ellende die elke jaarwisseling ontstaat. Dat heeft niets met legaal siervuurwerk te maken”, stelt Peters. „Dat zware spul wordt naar agenten gegooid en gebruikt om alles mee op te blazen.” Volgens hem is alleen „de welwillende burger” de dupe van een algeheel vuurwerkverbod, want „die raakt cultureel erfgoed kwijt”.

HVLV zegt verder het debat af te wachten. „Vanuit onze expertise kunnen we wel stellen dat het buitengewoon moeilijk wordt om aan de voorwaarden te voldoen.” Zo wil de VVD onder andere een „effectief handhavingsplan” van politie en gemeenten. Maar de politie „kan het probleem van illegaal vuurwerk nu al niet fatsoenlijk het hoofd bieden”, aldus Peters. „Dat zal nog veel lastiger worden als legaal siervuurwerk wegvalt en illegale handelaren in dat gat springen.”