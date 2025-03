Branche betwijfelt effectiviteit en haalbaarheid vuurwerkverbod

De branchevoorzitter merkt dat veel Nederlanders nog altijd vuurwerk willen afsteken. „Veel mensen kunnen zich niet voorstellen omhoog te kijken tijdens oudejaarsavond en het donker te zien blijven”, zegt Groeneveld. Waar volgens hem wel iets aan gedaan moet worden, zijn de ongeregeldheden in grote steden, waarbij hulpverleners bijvoorbeeld worden bekogeld met vuurwerk. Maar dat is niet iets wat je oplost met een vuurwerkverbod, denkt hij.

Zo is alleen siervuurwerk nog toegestaan in Nederland, maar werd er ook tijdens de laatste jaarwisseling volgens Groeneveld nog altijd knalvuurwerk afgestoken. „Illegale handelaren wrijven nu in hun handen”, denkt de voorzitter. „Sinds het verbod op knalvuurwerk lijken de knallen alleen maar harder te worden. Jochies van een jaar of 12 lopen zelfs rond met cobra’s.”

De afgelopen jaarwisseling gold er in verschillende gemeenten een vuurwerkverbod, maar werd er volgens Groeneveld nauwelijks gehandhaafd. „Waarom dan een verbod opleggen aan mensen die zich prima gedragen met siervuurwerk?”, vraagt hij zich af. „Het gaat juist fout bij de kleine groep relschoppers die de politie aanvalt.”