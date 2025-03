Kamer is geruzie tussen Financiën en toeslagenstichting zat

„Het is echt om je rot te schamen dat nu rollebollend over straat wordt gegaan met een stichting die wél levert”, zei SP-leider Jimmy Dijk. Hij benadrukte dat dit wat hem betreft niet de schuld is van SGH of de mensen die er werken. „Dit is de volle verantwoordelijkheid van een kabinet dat het niet in de hand heeft.”

Marleen Haage van GroenLinks-PvdA betichtte Financiën van het „zwartmaken van mensen die wél hun nek uitsteken”, en wil weten hoe Palmen de relatie denkt te gaan verbeteren. „Het ministerie gooit allemaal bagger naar buiten”, zei BBB’er Mariska Rikkers. „Iedereen reageert op elkaar, maar niemand is met een oplossing bezig.”

Palmen maakte onlangs bekend dat de manier waarop SGH schade door het toeslagenschandaal vaststelt, leidend wordt bij het compenseren van gedupeerden. Zij volgt daarmee een advies van de commissie-Van Dam, die in januari met aanbevelingen kwam om de vastgelopen hersteloperatie vlot te trekken.

Deze week werd evenwel duidelijk dat het nog altijd stroef loopt tussen het ministerie en SGH. Aanleiding is een onderzoek dat Financiën liet doen naar de governance bij de stichting. Advocatenkantoor NautaDutilh concludeerde dat die niet aan de eisen voldoet, mede doordat Laurentien achter de schermen nog veel invloed heeft. SGH sprak dat tegen en klaagde over een onveilige werksfeer.