Burgemeester Utrecht: mooi dat vuurwerkverbod nu lijkt te komen

Binnenland

Het is heel mooi dat het landelijk vuurwerkverbod er nu toch aan lijkt te komen, zegt een woordvoerder van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. In de stad gold afgelopen jaar al een plaatselijk vuurwerkverbod. Toch was het onrustig, met name in Kanaleneiland en Overvecht. „Hopelijk leidt een landelijk verbod nu echt tot een veiligere jaarwisseling.”