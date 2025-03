BBC: journalist Turkije uitgezet die verslag deed van protesten

Volgens de BBC is Lowen woensdag meegenomen uit zijn hotelkamer en zeventien uur gedetineerd. Donderdagochtend is hij volgens de zender uitgezet.

„Het is enorm beangstigend om gedetineerd en uitgezet te worden uit het land waar ik eerder vijf jaar gewoond heb en zoveel affectie voor voel”, zegt Lowen op de site van de omroep. „Dit is een extreem verontrustend voorval en we zullen protest aantekenen bij de Turkse autoriteiten”, voegt BBC-topvrouw Deborah Turness toe.

De Turkse autoriteiten hebben opgetreden tegen meer journalisten die verslag deden van de protesten in het land. De mediatoezichthouder heeft boetes opgelegd aan vier zenders. SZC TV kreeg bovendien een tiendaags uitzendverbod.

In Turkije wordt sinds vorige week iedere dag geprotesteerd tegen de regering naar aanleiding van de aanhouding van de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu. Hij geldt als de belangrijkste politieke rivaal van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De protesten zijn door de regering verboden.

De autoriteiten hebben sinds vorige week woensdag 1879 mensen aangehouden, meldde de overheid. Ook werden elf journalisten aangehouden die verslag deden. Donderdag gaf een rechtbank in Istanbul opdracht om zeven van hen vrij te laten, onder wie AFP-fotograaf Yasin Akgul.