Haagse wethouder stopt na kritiek op woonwagenbeleid

De rechtbank in Den Haag had vorig jaar bepaald dat de gemeente al jaren te weinig doet voor woonwagenbewoners. Honderden mensen wachten op een plek voor een woonwagen, maar er komen maar twee of drie plekken per jaar vrij. Dat schendt de mensenrechten van Roma en Sinti, oordeelden de rechters.

De belangenvereniging van woonwagenbewoners beschuldigde Balster deze week van antiziganisme, dus van discriminatie van Roma en Sinti. Ook zou hij de mensenrechten van woonwagenbewoners schenden. Vanuit de gemeenteraad kreeg Balster eveneens kritiek. Daarom had hij al besloten zich niet meer bezig te houden met het woonwagenbeleid.