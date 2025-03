Jeugdzorg wil vertrouwen gedupeerden toeslagenaffaire terugwinnen

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Mariëtte Hamer concludeert in het rapport dat het schandaal rond de kinderopvangtoeslag een grote rol speelde bij het uithuisplaatsen van kinderen uit gedupeerde gezinnen. En dat die getroffen kinderen de gevolgen tot op de dag van vandaag voelen. In het rapport staat ook dat de jeugdzorg steken liet vallen en dat de hulpverlenende instanties niet in staat waren de neerwaartse spiraal bij gezinnen te herkennen.

Van Diemen, die sinds 2023 voorzitter is van Jeugdzorg Nederland en onlangs bekendmaakte dat ze in de loop van dit jaar stopt, noemt het „hartverscheurend” dat het schandaal heeft geleid tot uithuisplaatsingen. „Elke uithuisplaatsing is er één te veel, maar het is nog erger als de problemen door de overheid zelf zijn veroorzaakt. De toeslagenaffaire heeft ons ook aan het denken gezet, want wij konden deze uithuisplaatsingen niet voorkomen.”

De voorzitter ziet het als een taak voor de hele overheid om beter te luisteren naar kinderen en gezinnen. „Dat we daarin tekortschieten, ook als jeugdzorg, laat de toeslagenaffaire duidelijk zien.” Jeugdzorg Nederland erkent dat een „grote cultuuromslag van de overheid nodig is”. „We moeten bouwen aan een samenleving waarin kinderen, gezinnen en de overheid elkaar vertrouwen.”