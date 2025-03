Hof: opnieuw taakstraf schipper om fatale giekbreuk

Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde dat de 51-jarige schipper uit Harlingen nalatig is geweest door het niet laten controleren van de scheuren in de giek. Volgens het hof had de man als eigenaar van een schip waarop gasten worden ontvangen een zorgplicht. Dat betekent dat het schip altijd in goede staat moet verkeren en dit was niet het geval. Er zaten scheuren aan de bovenkant van de giek. Het hof vindt dat hij hiernaar had moeten laten kijken door een deskundige. Door dat niet te doen is de kans op een ongeval volgens het hof vergroot.