Door Trump verfoeide rechter doet Signal-zaak, president woest

Boasberg riep eerder de woede van Trump over zich af in een andere zaak. Hij blokkeerde toen tijdelijk het gebruik van een wet uit 1798 om snel vermeende bendeleden het land uit te zetten. De rechter gaat nu ook de rechtszaak behandelen die draait om de onthulling dat bewindslieden van Trump aanvalsplannen voor Jemen bespraken in een groepschat op berichtendienst Signal. Dat kwam uit doordat per ongeluk een journalist was toegevoegd aan de groep.