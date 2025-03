Arnold Karskens mag niet terugkeren als omroepbestuurder bij ON!

ON! had de vastgelegde opzegtermijn van twee volle kalendermaanden in acht moeten nemen. De omroep moet de oud-hoofdredacteur daarom een schadevergoeding betalen die gelijk is aan het misgelopen loon, oordeelde de rechtbank donderdag.

Karskens werd vorig jaar oktober ontslagen bij ON! nadat hij enkele maanden eerder al op non-actief was gesteld. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek naar de werkcultuur bij de omroep. Volgens de raad van toezicht (rvt) was er sprake van „falend leiderschap van Karskens, angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag”. Karskens noemde dat rapport eerder „slecht onderbouwd”.