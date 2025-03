Staten Utrecht willen uitleg over besluit tot aanlijnplicht

„Waarom is er niet gekozen voor een (dringend) aanlijnadvies? Waarbij bijvoorbeeld de eigen keuze en verantwoordelijkheid bij de eigenaren van de honden wordt neergelegd of zij hun hond aanlijnen?”

Meerdere hondenbezitters hadden woensdag tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis gezegd dat er al boetes worden uitgedeeld aan mensen die hun hond los laten lopen. „Eerst werden we opgejaagd door de wolf, en nu ook nog door de boa’s”, zei een inspreker. Bij de invoering van de maatregel had gedeputeerde Mirjam Sterk nog gezegd dat er de eerste zes weken geen boetes zouden worden uitgedeeld. VVD, SGP en BBB willen weten of dat toch is gebeurd.

Ze willen ook weten of er is gekeken naar mogelijke alternatieve plekken waar honden los kunnen lopen en naar gebieden die toegankelijk zouden kunnen zijn voor mensen met een beperking. Als voorbeeld noemden de fracties slechtzienden die met een geleidehond de natuur in willen.

De aanlijnplicht geldt sinds 15 maart en loopt tot en met 15 september. Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de provincie Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de gemeente Zeist hebben daartoe besloten na unaniem advies van wolvenexperts. VVD, SGP en BBB willen graag inzicht in dat advies.