RAI Vereniging: niemand gebaat bij escalatie handelsoorlog

„Niemand is gebaat bij een race to the bottom. Fabrikanten niet, consumenten niet en onze economie niet. En dat geldt zowel voor Europa als voor de VS”, zegt directeur Fries Heinis. Net als de Europese brancheorganisatie ACEA pleit RAI Vereniging voor een dialoog tussen de VS en de EU.

Heinis ziet ook kansen, bijvoorbeeld voor verdergaande Europese samenwerking als reactie op ingrepen van Trump. Dat kan bijvoorbeeld door sterker in te zetten op technologische innovatie, denkt hij. „Ook kan de sector zich meer oriënteren op nieuwe groeimarkten zoals Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.”

Bedrijven in de autobranche zijn in Nederland goed voor ongeveer 50.000 banen en een jaarlijkse omzet van 40 miljard euro, stelt RAI Vereniging. Het gaat bijvoorbeeld om leveranciers van chips of onderdelen aan autofabrikanten in Duitsland, Frankrijk of Italië.