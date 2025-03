Advies: invloed Laurentien bij toeslagenstichting nog te groot

Laurentien legde vorig jaar het voorzitterschap van SGH neer, nadat bij het toeslagenherstel betrokken ambtenaren hadden geklaagd over haar gedrag. Nu de stichting een grotere rol krijgt bij de compensatie van gedupeerden, is NautaDutilh gevraagd te kijken of de aansturing van, en het toezicht op de stichting goed genoeg geregeld zijn.

De prinses blijkt achter de schermen nog altijd veel te vertellen te hebben bij SGH. De statuten geven de oprichters een „zwaarwegende stem” en grote invloed op de samenstelling van de raad van toezicht. Laurentien ontleent ook nog eens extra gezag aan haar lidmaatschap van het Koninklijk Huis, aldus het advocatenkantoor.

Mede door de nog altijd diepe betrokkenheid van Laurentien bij de dagelijkse gang van zaken, voldoet de governance bij SGH niet aan de eisen, concludeert NautaDutilh. Het ontbreekt aan voldoende „checks and balances”. Zij zou beter een „ambassadeursrol” kunnen krijgen, „zonder daaraan verbonden formele of feitelijke zeggenschap”.

Advocatenkantoor Lindenbaum, dat SGH bijstaat, noemt de kritiek van NautaDutilh „onjuist”. De oprichters, onder wie Laurentien, hebben volgens de stichting geen zeggenschap. „De autonomie van het bestuur (of van de raad van toezicht) wordt niet op relevante wijze bedreigd.” De gesignaleerde problemen met de governance noemt Lindenbaum „theoretisch en gezocht”.