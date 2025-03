Schrijver Boualem Sansal krijgt jarenlange celstraf in Algerije

Aanklagers hadden tien jaar cel geëist tegen Sansal. Die had in een interview opgemerkt dat Frankrijk tijdens de koloniale periode ten onrechte Marokkaans grondgebied aan Algerije had toegekend. Dat leidde tot zijn vervolging voor het ondermijnen van de territoriale integriteit van zijn land.

De vervolging van Sansal viel slecht in Frankrijk. President Emmanuel Macron heeft herhaaldelijk aangedrongen op de vrijlating van de schrijver en wees daarbij op diens kwetsbare gezondheid.

Meerdere boeken van Sansal zijn ook verschenen in het Nederlands. De werken van de auteur zijn ondanks zijn kritiek op de Algerijnse regering ook in zijn thuisland verkrijgbaar.