Klimaatactiegroep die soep naar Van Gogh gooide, stopt met acties

Just Stop Oil zegt voor het laatst actie te voeren op 26 april. Dat is dan op Parliament Square in Londen. „Het is dus het einde van soep op Van Goghs, maïzena op Stonehenge en langzaam marcheren op straat.” Een woordvoerder laat weten dat Just Stop Oil was opgericht om op korte termijn verandering te brengen. „Dat is nu grotendeels gelukt”, zegt hij. „We hebben meer dan 4,4 miljard vaten olie in de grond gehouden en de rechtbanken hebben nieuwe olie- en gasvergunningen onwettig verklaard.” Just Stop Oil zegt erbij dat dit niet het einde is van de rechtszaken.

De klimaatactivisten van Just Stop Oil zijn bij hun provocerende acties vaak opgepakt. De Stonehenge-bekladders zijn afgelopen jaar aangeklaagd. De twee soepgooiers kregen in september celstraf opgelegd. De een moet twee jaar de cel in, de ander twintig maanden. Het schilderij raakte niet beschadigd door de tomatensoep, er zat glas voor. De lijst raakte wel beschadigd.

Just Stop Oil benadrukt „de waarheid te blijven vertellen in de rechtbanken en op te blijven komen voor onze politieke gevangenen”. De klimaatactiegroep zegt dat het niet het einde is van burgerverzet, maar dat een andere aanpak nodig is.

Het is de bedoeling dat de laatste actie op 26 april minder provocerend is dan eerdere demonstraties, om het risico op aanhoudingen te verkleinen. Dit is zodat alle klimaatactivisten mee kunnen doen, zegt Just Stop Oil.