Chemours krijgt drie maanden langer de tijd om boete te voorkomen

Volgens de provincie heeft Chemours inmiddels „verschillende stappen gezet” om de lozingen te minimaliseren en zijn de resultaten „voorzichtig positief”. Zo is een productielijn stopgezet en test Chemours met nieuwe zuiveringstechnieken om de verboden stof, de PFAS-soort tetrafluorpropaanzuur (TFPrA), uit het afvalwater te filteren. De fabriek krijgt nu tot 4 juli de tijd om dit te verbeteren. Daarna moet de stof zijn verdwenen of moet Chemours een vergunning hebben om deze PFAS te mogen lozen. Volgens de provincie is er „geen acuut milieu- of gezondheidsrisico dat direct ingrijpen noodzakelijk maakt”.

Chemours noemt het „een constructieve stap” dat het meer tijd krijgt. „Deze verlenging stelt ons in staat om onze inspanningen om emissies verder terug te dringen voort te zetten en biedt ruimte om de implementatie en optimalisatie van nieuwe zuiveringstechnieken door te voeren.”

Chemours ontdekte al in 2023 dat deze stof onbedoeld ontstond tijdens de productieprocessen. Het bedrijf vroeg volgens de provincie in eerste instantie een vergunning aan om jaarlijks 12,3 kilogram TFPrA te lozen, maar paste dit later aan naar 1500 kilo. Zuid-Holland ging hiermee niet akkoord en dreigt daarom met een sanctie. Die kan oplopen tot 3,75 miljoen euro.

Chemours heeft de vergunningaanvraag inmiddels fors bijgesteld. Het bedrijf wil dit jaar maximaal 339 kilogram TFPrA mogen lozen en vanaf volgend jaar 67 kilo.

Zuid-Holland legde Chemours eerder al een dwangsom op omdat een andere onvergunde stof (TFA) werd aangetroffen. Onder druk van een dreigende boete zorgde Chemours er daarna voor dat TFA zodanig wordt gefilterd, dat sancties vooralsnog uitblijven. Bij alle controles bleef de aangetroffen hoeveelheid onder de grenslimiet, aldus milieudienst DCMR.