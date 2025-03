Wethouder: betalingen Amsterdam verlopen voor 19 mei weer normaal

Door technische problemen na de overstap naar een ander financieel systeem, AFIS, ontstond er in januari een berg met duizenden niet op tijd betaalde facturen. Instellingen, zzp’ers en leveranciers wachten hierdoor langer op hun geld. Er liggen nu nog 12.772 facturen waarvan de betalingstermijn van dertig dagen is verlopen. Op het hoogtepunt waren dat er ongeveer 31.000.

Dinsdag meldde Van Buren dat de kosten voor de spoedoperatie hoger uitvallen, onder andere omdat er meer mensen worden ingezet voor het opgetuigde crisisteam. Eerst schatte de gemeente de kosten op 700.000 euro, nu gaat het om 2,8 miljoen euro.

Meerdere raadsleden vroegen zich donderdag af of de rekening nog hoger gaat uitvallen en of externe partners mogelijk een deel van de kosten op zich gaan nemen. Daar kon de wethouder nog niks over zeggen. Uit de voorjaarsnota, die gepland staat op 22 mei, moet blijken hoe de extra kosten gedekt gaan worden. Overigens wordt die nota ook gemaakt via AFIS, maar dat levert geen problemen op, aldus Van Buren.

In de komende gemeenteraad op 2 april wordt er verder gedebatteerd over het onderwerp. In een eerder raadsdebat overleefde de wethouder moties van treurnis, afkeuring en wantrouwen.