Turkije verwerpt internationale kritiek na aanhouding Imamoglu

In Turkije en het buitenland klinkt de kritiek dat de arrestatie van Imamoglu een poging is om een populaire politicus uit te schakelen. Kort voor zijn aanhouding was ook zijn universiteitsdiploma ingetrokken, en het bezit daarvan is een vereiste om mee te doen aan presidentsverkiezingen. De regering spreekt de kritiek tegen en zegt dat de rechterlijke macht onafhankelijk is. Imamoglu is beschuldigd van corruptie en steun aan terrorisme.

In Turkije wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanhouding. De autoriteiten melden dat daarbij inmiddels 1879 arrestaties zijn verricht.