NCTV en politie scherpten beleid aan, maar USB-sticks nog kwijt

Het ernstig falende beleid en het ontbreken van de gegevensdragers kwamen al naar voren in een eerder onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR). Dat onderzoek begon na de arrestatie in 2023 van een medewerker die als analist werkte bij de NCTV en tegelijk als tolk/vertaler voor de politie. Hij wordt ervan verdacht dat hij geheime informatie doorspeelde aan Marokko. Er lopen nog onderzoeken, onder meer door de rijksrecherche en het Openbaar Ministerie.

Medewerkers van de ADR gaven donderdag tegenover Kamerleden een toelichting op hun bevindingen. Ook de top van de NCTV en de politie gaven uitleg. Op vragen van D66 bleek dat nog steeds niet is achterhaald hoeveel USB-sticks er nog in omloop zijn en wat erop staat. Zo had de verdachte bijvoorbeeld drie USB-sticks in zijn bezit.

De gegevensdragers werden destijds uitgegeven aan medewerkers, maar er is niet geregistreerd of ze zijn ingeleverd en vernietigd, zei NCTV-directeur contraterrorisme Wieke Vink. Dit wordt nog verder uitgezocht, maar ze verwacht niet dat dit volledig lukt. „En dat is ontzettend onwenselijk”, aldus Vink. De sticks zijn wel beveiligd met een wachtwoord, dus niet iedereen kan er zomaar in.

Zowel de NCTV als de politie nam na de arrestatie direct noodmaatregelen. Zo is het gebruik van gegevensdragers en printjes flink ingeperkt, net als de toegang tot geheime informatie. Voorheen kregen veel medewerkers van de NCTV hiervoor tijdelijke toegangsrechten, maar die werden daarna nooit stopgezet. Het gebrek aan veilige informatieprocessen bij de politie is vooral te wijten aan de focus die binnen de organisatie werd gelegd op daadkracht en actiegerichtheid, denkt de politietop.

De Tweede Kamer spreekt binnenkort over de kwestie.