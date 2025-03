Man aangehouden voor financieren terrorisme met bitcoins

Uit onderzoek blijkt dat de man in 2020 en in 2022 op meerdere momenten bitcoins heeft verstuurd naar terroristische organisaties. Daarnaast zou hij de sanctiewet hebben overtreden. Dat betekent dat geld is overgemaakt aan een land waar Nederland sancties aan heeft opgelegd, die het verbieden om handel mee te drijven.

De woning van de verdachte is doorzocht. Daarbij zijn onder meer mobiele telefoons in beslag genomen.

Terroristische organisaties als Islamitische Staat en Al Qaida zamelen zelf actief bitcoins in. Soms doen zij zich daarbij voor als hulporganisaties.