Europese autobranche wil dialoog EU en VS over autoheffingen

„We dringen er bij president Trump op aan om na te denken over de negatieve impact van handelstarieven, niet alleen op automakers wereldwijd maar ook op de binnenlandse productie in de Verenigde Staten”, zegt ACEA’s directeur-generaal Sigrid de Vries.

De organisatie wijst ook op de investeringen die Europese autofabrikanten hebben gedaan in de VS en de banen die ze er hebben gecreëerd. Ze exporteren tussen de 50 en 60 procent van de auto’s die ze in het land maken, waarmee Europese autofabrikanten volgens ACEA „een substantiële positieve bijdrage leveren aan de handelsbalans van de VS”. Daarmee speelt de organisatie in op de zorgen die Trump heeft over het Amerikaanse handelstekort, oftewel het negatieve verschil tussen de hoeveelheid goederen die de VS importeren en exporteren.

Voor de omvangrijke Duitse auto-industrie, met merken als Mercedes, Porsche, Volkswagen en BMW, waren de VS vorig jaar de belangrijkste exportmarkt. Volgens de Duitse autobrancheorganisatie VDA vreest 86 procent van de mkb’ers in de auto-industrie dat de Amerikaanse importheffingen ook hen zullen raken.