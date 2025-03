„De onderzoekers hebben hun werk gedaan. We konden zien dat er enorm veel werk is verzet,” zei de advocaat van grootvader Philippe. Ze zei ook dat haar cliënt „alle vragen” heeft beantwoord. De grootouders en twee van hun volwassen kinderen waren deze week aangehouden op verdenking van doodslag en het wegmaken van een lichaam. Ze komen volgens Franse media alle vier vrij.

De zaak-Emile schokte Frankrijk. De peuter verdween in 2023 toen hij bij zijn grootouders verbleef. Hij was spoorloos tot een wandelaar vorig jaar op zijn schedel stuitte. Dat was in de buurt van het gehucht waar hij verdween. Emile werd voor het laatst levend gezien toen hij alleen over straat liep. Ondanks een enorme zoektocht lukte het in eerste instantie niet om hem terug te vinden.