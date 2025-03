Trump wil hogere tarieven als EU en Canada samenwerken tegen VS

Economie

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt hogere importheffingen op te leggen aan de Europese Unie en Canada als ze samen optrekken in de handelsstrijd met de Verenigde Staten. „Als de Europese Unie samenwerkt met Canada om de VS economische schade toe te brengen, zullen er grootschalige tarieven, veel groter dan momenteel gepland, op hen beiden worden geheven”, zei Trump donderdag in een bericht op Truth Social.