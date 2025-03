Zorgen OM over cocaïne verwerkt in andere materialen voor smokkel

De coke zit via een chemisch proces verwerkt in materialen zoals beton, karton of houtskool. „Dan is die letterlijk aan ons zicht onttrokken”, zegt Van Nes in de krant. „Scans in de haven detecteren de drugs niet, speurhonden ruiken niets en zelfs sommige tests ter plekke in de haven kunnen een negatieve uitslag geven.”

In Amsterdam is er een internationale conferentie waar justitiefunctionarissen uit de hele wereld bijeenkomen om kennis te delen om de drugshandel aan te pakken. Peter Huttenhuis, officier van justitie ondergronds bankieren van het Landelijk Parket, laat aan De Telegraaf weten dat alleen door informatie te bundelen er effectiever kan worden opgetreden. „Ieder land bezit een stukje van de puzzel: van geldstromen en het businessmodel tot de werkwijze van drugsbendes.”