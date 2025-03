Zuid-Soedan op rand van oorlog na arrestatie vicepresident

Het was de escalatie van een conflict dat al wekenlang aan de gang is in Zuid-Soedan en dat het land mogelijk op de rand van oorlog heeft gebracht. Dat stelt de VN-missie in Zuid-Soedan (UNMISS). „De leiders van het land staan op het punt om terug te vallen in een wijdverbreid conflict”, aldus de missie in een verklaring.

Een overeenkomst tussen Kiir en Machar, op grond waarvan de twee de macht over Zuid-Soedan delen, is aan het ontrafelen. In het noordoosten van het land zijn al gewelddadige botsingen geweest tussen troepen die loyaal zijn aan de twee rivalen.

Zuid-Soedan, dat zich in 2011 van Soedan afscheidde, kampt sinds het einde van de laatste burgeroorlog (2013-2018) met armoede en bestuurlijke onzekerheid. In die oorlog kwamen ongeveer 400.000 mensen om.