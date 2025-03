„Het is vaker onrustig op de kermis. Er zijn signalen binnengekomen dat er mogelijk overlast of geweldplegingen zouden plaatsvinden woensdagavond. Daarom is besloten de kermis uit voorzorg eerder te sluiten”, stelt de woordvoerster.

De kermis zou tot 23.00 uur open zijn, maar werd om 19.00 uur al gesloten.

In oktober 2022 werd de kermis ook al eerder gesloten nadat meerdere jongeren zwaar vuurwerk hadden afgestoken. Toen gooiden zij ook stenen naar agenten en vernielden straatmeubilair.