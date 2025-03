Een verhaal van vijf broers

partnercontent

Het gebied Kolyma in het Verre Oosten van Rusland is de koudste plek op aarde waar mensen wonen. Mensen met een ziel. Mensen die de Zaligmaker nodig hebben. Naar die plaats wist Maxime Koksjarov zich in 2005 geroepen om te getuigen van het heil in Christus. Zijn moeder was dankbaar voor zijn toewijding. Zijn broers bewonderden hem ervoor. Allemaal baden ze voor hem, en voor zijn vrouw Olga.