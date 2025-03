Lammers en uitgeverij sommeren stichting na ‘onwaarheden’ in boek

Lammers wordt door Civitas Christiana onder meer een „pedofilie-schrijver” genoemd en hij zou „homoseksuele handelingen normaliseren”.

„Ik ga graag met mensen in gesprek over literatuur en diversiteit, maar de bewuste verspreiding van leugens en haat maken een dialoog onmogelijk”, zegt Lammers over de sommatie. Directeur Paulien Loerts van Singel Uitgeverijen stelt dat de uitgeverij niet accepteert dat „er leugenachtige en gevaarlijke desinformatie over een auteur van ons verspreid wordt. Dit is laster en hier trekken we een grens.”

Lammers zou in 2023 het kinderboekenweekgedicht schrijven, maar trok zich terug na doodsbedreigingen op sociale media. Die kreeg hij door een verhaal dat hij in het verleden had geschreven over een voetbaltrainer die gevoelens voor een pupil koestert.

De woede werd onder meer gevoed doordat zangeres Monique Smit en model Kim Feenstra zonder context fragmenten daarvan deelden. Rutgers stelde eerder al dat de stichting leugens verspreidt over de Week van de Lentekriebels. Het kenniscentrum heeft daarom een kort geding aangespannen dat dient op 3 april.