Voorzitter Alexandre de Moraes is de eerste van vijf rechters die zijn advies heeft uitgesproken. De verwachting is dat het hooggerechtshof zal instemmen met Bolsonaro’s vervolging. Hij zou dan een celstraf van twintig jaar kunnen krijgen.

De rechtspopulistische Bolsonaro verloor eind 2022 de presidentsverkiezingen van de linkse Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro was zelf niet in het land toen zijn aanhangers onder meer het hooggerechtshof, het presidentiële paleis en het parlement bestormden. Maar aanklagers denken dat hij de opstand heeft aangestuurd. Hij zou op de hoogte zijn geweest van plannen om Lula af te zetten of zelfs te vermoorden.

Bolsonaro is samen met zeven bondgenoten aangeklaagd voor samenzwering. De oud-president was dinsdag aanwezig in de rechtszaal toen de aanklachten werden voorgelezen.

Bolsonaro is in een andere zaak schuldig bevonden aan machtsmisbruik en is daardoor tot 2030 uitgesloten van deelname aan verkiezingen. Hij heeft die beslissing aangevochten en hoopt in 2026 gewoon mee te kunnen doen aan de presidentsverkiezingen.