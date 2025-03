Vance doet berichtgeving Atlantic over Jemen af als overdreven

„Het is heel duidelijk dat Goldberg heeft overdreven wat hij in handen had”, schrijft Vance op X. Hij doet dat bij een bericht van de vicestafchef van het Witte Huis, Taylor Budowich. Die zegt dat het blad „bullshit” verkondigde door boven het eerste artikel over de chat een kop met het woord „oorlogsplannen” te zetten, maar in het tweede artikel „aanvalsplannen” te schrijven.

Vance zegt op X dat hem nog iets anders was opgevallen in een passage van Goldberg over CIA-directeur John Ratcliffe. „Weet u nog dat hij Ratcliffe aanviel omdat die de identiteit van een CIA-agent zou hebben vrijgegeven? Blijkt dat hij gewoon de naam van zijn stafchef noemde.”

In het eerste artikel dat The Atlantic maandag publiceerde, schreef Goldberg dat in de chat de naam genoemd werd „van een CIA-functionaris”. „Die naam publiceer ik niet omdat die persoon een actieve inlichtingenofficier is.”

Woensdag publiceerde The Atlantic allerlei details die het blad naar eigen zeggen aanvankelijk uit veiligheidsoverwegingen had weggelaten. Nadat de regering stelde dat er niets geheims besproken was in de chat, werden de details alsnog gedeeld. Het enige dat volgens The Atlantic nog altijd wordt weggelaten is de naam van de stafchef van de CIA. Dat gebeurde op verzoek van de inlichtingendienst zelf.