Hersteld hervormde gemeente start met kerkdiensten in Sliedrecht, en ander plaatselijk kerknieuws

Janskerk Waalwijk 100 jaar

De Sint Jan de Doperkerk in het centrum van Waalwijk bestaat 100 jaar. In de volksmond staat de kerk bekend als de Sint-Janskerk. Het is een ontwerp van architect H.W. Valk uit ’s-Hertogenbosch en het is de grootste neo-Byzantijnse kerk van Nederland.

De minaretachtige toren en de imposante koepel van meer dan 40 meter hoog bepalen het silhouet van de stad. Sinds 1993 is het rooms-katholieke kerkgebouw een rijksmonument, sinds 2020 maakt de kerk onderdeel uit van het ”Grootste Museum van Nederland” (een verzameling van gebedshuizen in Nederland).

Het kerkgebouw vertoont kenmerken van de Hagia Sofia in Istanbul uit de zesde eeuw. Naast de grote koepel, die gedragen wordt door acht zuilen, telt de kerk nog achttien kleinere koepels. De Sint-Janskerk is voorzien van 38 gebrandschilderde ramen en biedt ruimte aan duizend bezoekers. Het orgel is gebouwd door de Alkmaarse firma Pels en Zonen. Het telt 38 stemmen.

Hhg start diensten in Sliedrecht

De hersteld hervormde gemeente (hhg) in Giessendam-Neder-Hardinxveld en Sliedrecht belegt vanaf 6 april een extra ochtenddienst in Sliedrecht. Dat maakte de gemeente maandag bekend.

Het huidige kerkgebouw aan de Buitendams te Hardinxveld-Giessendam biedt tijdens de morgendiensten niet voldoende ruimte meer voor alle kerkgangers. Dit vanwege de groei van het aantal gemeenteleden. De gemeente komt sinds 2007 samen in de hersteld hervormde kerk aan de Buitendams te Hardinxveld-Giessendam.

Om die reden is de gemeente op zoek gegaan naar aanvullende ruimte om kerkdiensten te beleggen. Die vond de gemeente in het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente aan de Stationsweg 77 te Sliedrecht.

Ds. T.A. Bakker, predikant van de gemeente, gaat op zondag 6 april voor tijdens de eerste dienst. De ochtenddiensten beginnen om 9.30 uur. De avonddiensten blijven voor de gehele gemeente in het kerkgebouw in Hardinxveld-Giessendam.

De oud gereformeerde gemeente in Nederland te Sliedrecht, die in 2019 een afdeling werd van Hardinxveld en op zondag geen diensten meer belegt, maakt ook zeven keer per jaar gebruik van het gebouw voor een doordeweekse dienst.

Het pand kreeg een „kleine update”, zegt Johan van Zijtveld, scriba van de hhg van Giessendam-Neder-Hardinxveld en Sliedrecht, desgevraagd. „De entree is toegankelijker gemaakt, de consistorie is opgeknapt en er is een fietsenstalling geplaatst.”