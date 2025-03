Adviesraad: dierentuinen moeten met hun tijd meegaan

Binnenland

Dierentuinen moeten meegaan met hun tijd. Dat stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Om dat voor elkaar te krijgen, oppert de adviesraad van de bewindspersonen van het landbouwministerie vier randvoorwaarden waaraan dierentuinen zich zouden moeten houden. Zo zouden ze bezoekers aantoonbaar moeten informeren over het natuurlijke gedrag van dieren en openheid moeten geven over ethische dilemma’s rond het houden van dieren in een park.