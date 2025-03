In een debat vroeg Tweede Kamerlid Doğukan Ergin van DENK aan Paul wat ze hieraan gaat doen, omdat scholen geen gebedsverbod mogen opleggen. Paul zei eerst dat de scholen „correct hebben gehandeld”. Openbare scholen hoeven geen stilteruimtes te openen voor leerlingen die willen bidden. Ergin bracht daartegenin dat scholen het niet hoeven te faciliteren, maar dat ze leerlingen niet mogen verbieden om te bidden. Volgens NOS Stories kregen kinderen op sommige scholen straf als ze dat toch deden.

Ergin wil graag dat de staatssecretaris in gesprek gaat met de ruim 180 scholen. Paul zei niet met 180 scholen in gesprek te gaan. Zij denkt dat het juist belangrijk is dat scholen en leerlingen met elkaar gaan praten.