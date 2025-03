Tussen de voetgangers en fietsers die aan het Azartplein in Oost op de pont stonden te wachten, stond volgens de woordvoerder een fatbike met een felle lamp. „De schipper raakte daardoor verblind en maakte een menselijke fout waardoor de kade geraakt werd.” Na de aanvaring is de schipper naar beneden gelopen om te kijken of iedereen oké was. Er was geen schade, alleen een fiets was omgevallen.

Het gebeurt wel vaker dat de pont die over het Amsterdamse IJ vaart te hard komt aanvaren en tegen de kade botst. Daar zijn weleens mensen bij gewond geraakt.