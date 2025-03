Vergunning gaswinning bij Warffum definitief, wel extra afspraken

Binnenland

Gasbedrijf NAM krijgt definitief toestemming om nog acht jaar gas te winnen uit een kleiner veld bij het Groningse dorp Warffum. Wel is afgesproken dat de gaswinning wordt stilgelegd als zich een aardbeving voordoet met een kracht van 2.5 of meer. Bij een beving van 3.0 of hoger wordt het veld direct gesloten, schrijft verantwoordelijk minister Sophie Hermans in een Kamerbrief.