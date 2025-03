Stichting Koreaanse geadopteerden blij met erkenning misstanden

Uit onderzoek van de Zuid-Koreaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie komt naar voren dat de staat verantwoordelijk was voor schending van de mensenrechten van geadopteerden. „Er is vastgesteld dat de staat zijn plicht heeft verzuimd”, stelt die commissie.

De commissie onderzocht ruim tweeënhalf jaar de dossiers van honderden geadopteerden uit de jaren zestig tot negentig. Daarbij zaten ook enkele Nederlandse zaken. Misstanden die zijn aangetroffen hebben onder meer te maken met identiteitsverandering, fraude en vervalsing. De identiteit van baby’s werd in dossiers aangepast, maar ook werden sommige kinderen ten onrechte als wees of vondeling geregistreerd. Ook zijn er talrijke gevallen gevonden waarbij kinderen werden weggehaald bij de ouders zonder toestemming.

De NLKRG ziet het rapport als een eerste stap naar de waarheid achter de adopties. „De grote vraag was of de commissie tot de conclusie zou komen dat de regering fout zat”, zegt voorzitter Hyang Schöndorff, die zelf ook geadopteerd is uit Zuid-Korea. „We zijn blij dat dat gebeurd is. Voor veel geadopteerden is deze erkenning heel belangrijk. We hopen nu dat we inzicht krijgen in de originele adoptiedossiers.”

De stichting staat in contact met geadopteerden die zelf ook te maken hebben gehad met misstanden. „Sommigen zouden als wees of vondeling ter adoptie zijn aangeboden. In zo’n geval moet er een politierapport zijn opgemaakt, maar niet iedereen heeft zo’n rapport”, noemt Schöndorff als voorbeeld. Ook hebben ze dossiers gezien die exact hetzelfde zijn.

Wat de vervolgstappen verder zijn, weet Schöndorff nog niet. „Er zullen geadopteerden zijn die compensatie willen, of eerherstel. We proberen nu te achterhalen hoe een dossier eruit zou moeten zien, wat het moet bevatten en wat mensen missen.”