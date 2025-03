NRC schrijft dat de werkwijze alleen in Den Haag wordt gehanteerd. In de krant laten verschillende familierechtexperts zich kritisch uit over deze gang van zaken, omdat volgens hen tijdens een zitting maar een klein deel van een dossier aan bod komt. Op het moment dat de raad zich niet heeft ingelezen kan daardoor een vertekend beeld ontstaan, is de strekking van de woorden van de experts.

De Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank Den Haag konden woensdagmiddag nog geen nadere toelichting geven.