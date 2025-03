Scholen en ziekenhuizen in EU moeten paraat zijn voor crises

De bedreigingen voor de veiligheid van de EU en haar lidstaten nemen toe, zegt een senior EU-diplomaat. Het gaat niet alleen om de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne, maar ook over de toegenomen geopolitieke spanningen.

In het voorstel staan voor de komende tijd tientallen acties om straks voldoende paraat te zijn en om als samenleving te kunnen blijven functioneren. Zoals eerder bekend werd, worden inwoners aangemoedigd een noodpakket in huis te hebben waarmee zij minimaal de eerste 72 uur kunnen overleven. Nederland adviseert dat al.

Lidstaten moeten met bedrijven noodprotocollen opstellen om ervoor te zorgen dat essentiële materialen, goederen en diensten snel beschikbaar zijn. Kritieke productielijnen moeten worden beveiligd. Er moeten voorraden worden aangelegd van onmisbare spullen zoals medicijnen.

De economie moet doordraaien, opvangcentra moeten klaarstaan en de overheid moet op elk niveau blijven functioneren, wil de Europese Commissie. Paraatheid is niet alleen een nationale verantwoordelijkheid, maar een gezamenlijke Europese inspanning, zo stelt zij. De coördinatie van de crisisrespons moet worden verbeterd. De Commissie wil daarvoor een EU-crisishub oprichten.

De Commissie vindt dat er regelmatig paraatheidsoefeningen moeten worden gehouden met defensie, politie, veiligheidsdiensten, gezondheidsmedewerkers en brandweerlieden. Lessen over paraatheid moeten in schoolprogramma’s worden opgenomen.

„We willen geen paniek zaaien, maar we moeten duidelijk zijn over de omvang en de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd”, zei een senior EU-diplomaat. „Er is een mentaliteitsverandering nodig.”