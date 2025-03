OM ‘ronduit bezeerd’ door discussie over vervolgen asielzoekers

Binnenland

Het Openbaar Ministerie is „ronduit bezeerd” over de discussie die is ontstaan over het vervolgen van asielzoekers. Volgens Rinus Otte, Voorzitter van het College van procureurs-generaal, is ten onrechte het beeld ontstaan dat asielzoekers die relatief zware misdrijven plegen een gevangenisstraf ontlopen.