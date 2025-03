Coalitiepartijen tegen later keuzemoment schoolniveau leerlingen

De oppositiepartijen wezen woensdag in een debat in de Tweede Kamer vooral naar landen als Spanje en Finland, waar op latere leeftijd een keuze wordt gemaakt over het niveau waarop leerlingen eindexamen doen. Zowel voor- als tegenstanders van een later beslismoment zeiden zich te baseren op onderzoek.

VVD-Kamerlid Arend Kisteman denkt dat langer klassen aanhouden waar leerlingen verschillende niveaus hebben, slecht is voor vwo-leerlingen. Die krijgen dan niet genoeg uitdaging. Aant Jelle Soepboer (NSC) denkt dat dit ook geldt voor leerlingen die praktijkonderwijs nodig hebben.

Staatssecretaris Funderend Onderwijs Mariëlle Paul (VVD) zei dat de subsidie voor brede brugklassen is ingetrokken, maar dat scholen ermee kunnen doorgaan. Ook heeft ze positieve verhalen gehoord over zogenoemde dakpanklassen, waar leerlingen van twee verschillende niveaus bij elkaar zitten.

Alle partijen in het debat zijn voorstander van dezelfde doorstroomtoets voor alle groep 8-leerlingen. Doğukan Ergin van DENK zei dat dit onderadvisering van kinderen met niet-Europese namen tegengaat. Volgens Martin Oostenbrink (BBB) is het lastiger om resultaten te vergelijken als leerlingen verschillende toetsen maken.

Paul zei dat zij onderzoek doet naar een algemene doorstroomtoets, maar dat het „geen sinecure is”. Ze zei dat verschillende visies van scholen verenigd moeten worden en dat het kansengelijkheid moet bevorderen.