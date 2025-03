„De huidige autoriteiten gebruiken methoden van de meest schaamteloze druk op politici die enigszins populair zijn en op de een of andere manier concurreren met Maia Sandu”, aldus het Kremlin. Sandu is de pro-westerse president van Moldavië die zeer kritisch is op Rusland.

Gutul is sinds 2023 de gouverneur van Gagaoezië, een gebied in het zuiden van Moldavië met 140.000 inwoners die voor goede betrekkingen met Rusland zijn. Haar arrestatie volgt op de mysterieuze verdwijning van twee andere pro-Russische politici. Een van hen werd vorige week veroordeeld tot twaalf jaar cel en verdween diezelfde dag nog. De ander zou ook binnenkort de uitspraak in zijn corruptiezaak te horen krijgen.