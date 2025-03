Kloof tussen justitie-organisaties over straffen zonder rechter

Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, verweet het OM een „alleingang”. Over het nieuwe beleid van het OM is „geen enkel overleg gevoerd”, zei hij. Zaken blijvend weghouden bij de rechter is een „ondergraving van de positie van de rechter”.

Van een geheime instructie was geen sprake, zei Rinus Otte, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Hij sprak liever van een „tijdelijke interne werkinstructie”. Alleen het OM gaat volgens Otte over de keuze om zaken wel of niet voor de rechter te brengen. „Over die vrijheid onderhandelen we niet. Nu niet, nooit niet.”

Ook Karin de Lange van de Nederlandse orde van advocaten was kritisch op het gebruik van strafbeschikkingen. „Verdachten kunnen de consequenties daarvan veelal niet overzien, en slachtoffers staan voor een groot deel buitenspel.” Maar er zijn ook voordelen, aldus De Lange. Ze pleitte voor „genoeg waarborgen” en vaste rechtsbijstand.

Korpschef Janny Knol van de politie heeft „begrip” voor de koers van het OM. Zonder strafbeschikkingen blijven sommige misdaden mogelijk onbestraft, zei de korpschef. Als het OM simpelere zaken zelf afhandelt, is er volgens haar meer ruimte om ingewikkelde zaken naar de rechter te brengen.