Soedanees leger herovert vliegveld Khartoem

De paramilitairen hadden het strategische vliegveld van Khartoem in handen sinds het begin van de burgeroorlog, bijna twee jaar geleden. Afgelopen week begon het leger een nieuw offensief om de RSF te verdrijven uit de hoofdstad. Daarbij heroverde het al het presidentieel paleis, een belangrijke doorbraak.

Het leger verklaarde ook een militaire basis van de RSF in Khartoem te hebben ingenomen. Naar verluidt was dat het laatste bolwerk van de paramilitairen in de hoofdstad. Getuigen zeggen dat RSF-strijders massaal de stad verlaten.

De burgeroorlog heeft volgens mensenrechtenorganisaties gezorgd voor een ongekende humanitaire crisis. Tienduizenden zijn omgekomen en miljoenen sloegen op de vlucht.