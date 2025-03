Zelensky: aanvallen laten zien dat Rusland geen vrede wil

Buitenland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een nieuwe golf Russische droneaanvallen op zijn land veroordeeld. „Het lanceren van zulke grootschalige aanvallen na onderhandelingen over een staakt-het-vuren is een duidelijk signaal aan de wereld dat Moskou niet van plan is om naar echte vrede te streven”, schrijft hij op X.