Twintig kinderen met mazelen op basisschool in Amsterdam

De bron- en contactonderzoeken zijn afgerond en alle besmettingen in Amsterdam zijn tot nu toe direct te herleiden naar de school of de gezinssituatie van een besmette persoon. Toch vindt de wethouder het nog „te vroeg om te zeggen dat het onder controle is, besmetting kan ook op andere plekken hebben plaatsgevonden”.

Vier van de twintig kinderen zijn in het ziekenhuis opgenomen geweest. Geen van de besmette kinderen was gevaccineerd tegen mazelen.

Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een flinke toename van het aantal mazelenbesmettingen. Naast de school in Amsterdam zijn er nog drie scholen met clusters. Een daarvan is een basisschool in Helmond. Daar zijn sinds vorige maand in totaal vijftien besmettingen geweest, laat de GGD weten. De piek lijkt volgens een woordvoerster wel achter de rug. In de regio hebben ook twee anderen recent mazelen opgelopen, los van het schoolcluster.

Ook in Den Haag en Leidschendam-Voorburg zijn de afgelopen tijd besmettingen op scholen geweest. Volgens de laatste cijfers gaat het daar om achttien gevallen, meestal kinderen op de basisschool.

De virusziekte is zeer besmettelijk. De meeste mensen krijgen relatief milde klachten, die vanzelf ook weer overgaan, maar mazelen kan ook ernstiger verlopen en in zeldzame gevallen zelfs dodelijk zijn.